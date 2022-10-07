Авербух рассказал о состоянии госпитализированной Тарасовой

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова 5 октября попала в больницу из-за ухудшения здоровья, однако об этом стало известно только вчера.
Именно поэтому 75-летняя знаменитость пропустила съемки первого эпизода нового сезона шоу «Ледниковый период». Место звезды заняла тренер по фигурному катанию Елена Чайковская.
И вот сейчас фигурист Илья Авербух рассказал о самочувствии Тарасовой.
«Мы все переживаем. Еще недавно мы с ней говорили по телефону. Она собиралась приехать на съемку. Потом перезвонила, сказала, что чувствует себя неважно. И затем, к сожалению, подтвердила, что не сможет приехать», — отметил спортсмен.
Также Авербух сообщил, что Татьяне не поставили никаких тяжелых диагнозов.
«У нее очень повысилось давление. Может, даже просто переживала, так как очень ждала начала проекта. Мы ее очень ждем. Я всегда с ней на связи. Утром ее действительно доставили в клинику, но сейчас она дома», — приводит слова фильм портал «Чемпионат».
Отмечалось, что у тренера диагностирована вертебро-базилярная недостаточность. Это состояние, при котором уменьшается кровоснабжение, что приводит к нарушению функции мозга.