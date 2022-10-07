Авербух рассказал о состоянии госпитализированной Тарасовой

«У нее очень повысилось давление. Может, даже просто переживала, так как очень ждала начала проекта. Мы ее очень ждем. Я всегда с ней на связи. Утром ее действительно доставили в клинику, но сейчас она дома», — приводит слова фильм портал «Чемпионат».