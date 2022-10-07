У Собчак потребовали объяснений, почему ее муж не в зоне СВО

Журналист Михаил Шахназаров отреагировал на заявления телеведущей Ксении Собчак в сторону коллеги Бориса Корчевникова. Он поинтересовался, почему ее муж до сих пор не находится на фронте.
Собчак высмеяла Корчевникова за то, что тот не сдержал слез и выступил с напутствиями к призывникам. Шахназаров заявил, что у телеведущего сложный период из-за обнаруженной болезни.
«Ксения, а что приложение бесплатное не на фронте? Почему не на фронте Константин Богомолов? Он же помоложе, допустим, меня. 45 годиков? Вполне мог бы защищать родину, вполне. Почему он не на фронте?» – передает слова писателя Teleprogramma.pro.
Он утверждает, что издевательства над Корчевниковым с его тяжелым состоянием можно приравнять к истинному злу. Шахназаров неоднократно убеждался в подлости Собчак, к которой он всегда относился с брезгливостью.