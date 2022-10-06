На шоу «Ледниновый период» поставят танец на тему спецоперации

Хореограф Илья Авербух рассказал «Р-Спорту», что в телепроекте «Ледниковый период» будет затронута тема спецоперации на территории Украины. Экс-фигурист считает, что номера должны быть актуальными.
Конкретных номеров (на тему спецоперации) мы не делаем, но эту тему затрагиваем. Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему. Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы (телешоу) не только развлекательные, но еще и очень объединяющие. Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени, — сказал Авербух.
Также он высказался о возможной мобилизации участников проекта. По его словам, все участники шоу — вместе со страной и никуда не исчезают.
Съемки шоу стартуют сегодня.
Председателем жюри в первых выпусках нового сезона «Ледниковый период», который стартует на Первом канале 15 октября, будет заслуженный тренер России Елена Чайковская. Как рассказал источник NEWS.ru, решение о замене было принято в связи с госпитализацией советского и российского тренера Татьяны Тарасовой.