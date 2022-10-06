На шоу «Ледниновый период» поставят танец на тему спецоперации

Конкретных номеров (на тему спецоперации) мы не делаем, но эту тему затрагиваем. Даже в первом эпизоде будет номер на эту тему. Конечно, время сложное. Время, когда мы все мобилизуемся, но я считаю, что такие программы (телешоу) не только развлекательные, но еще и очень объединяющие. Мы стараемся, чтобы каждый танец был актуален сегодняшнему времени, — сказал Авербух.