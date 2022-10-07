Самойлова оценила себя в бикини

Бизнесвумен и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова оценила свое тело в бикини словами «в спортзал можно не ходить». Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

На размещенных кадрах блогерша предстала в купальнике лилово-розового оттенка из стрингов на завязках и лифа на косточках. Она снялась на фоне бассейна, показав фигуру с разных ракурсов. При этом инфлюэнсерша отметила, что этим роликом хотела мотивировать себя посещать спортзал, однако впоследствии поменяла свое решение.

«Потом посмотрела и подумала: "Нет, все прекрасно, можно не ходить"», — заявила она.

Кроме того, оценивая свою внешность, блогерша напомнила:

«А еще у меня для себя всегда есть сверхотмазка: у тебя четверо детей — расслабься».

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