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1 час назад

Самойлова оценила свое тело в бикини со словами «в спортзал можно не ходить»

Lenta.ru

Бизнесвумен и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова оценила свое тело в бикини словами «в спортзал можно не ходить». Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

Самойлова оценила себя в бикини
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На размещенных кадрах блогерша предстала в купальнике лилово-розового оттенка из стрингов на завязках и лифа на косточках. Она снялась на фоне бассейна, показав фигуру с разных ракурсов. При этом инфлюэнсерша отметила, что этим роликом хотела мотивировать себя посещать спортзал, однако впоследствии поменяла свое решение.

«Потом посмотрела и подумала: "Нет, все прекрасно, можно не ходить"», — заявила она.

Кроме того, оценивая свою внешность, блогерша напомнила:

«А еще у меня для себя всегда есть сверхотмазка: у тебя четверо детей — расслабься».

Скриншот

В августе Оксана Самойлова раскрыла секрет своей стройной фигуры. 34-летняя предпринимательница рассказала, что оставаться в форме ей помогают регулярные занятия спортом. Знаменитость заявила, что тренируется около десяти лет, постоянно меняя физическую нагрузку.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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