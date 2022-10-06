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59 минут назад

Продюсер Пригожин призвал не лишать Пугачеву звания народной артистки России

Вечерняя Москва

Алла Пугачева остается народной артисткой СССР вне зависимости от своих взглядов. Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин призвал не лишать Пугачеву звания народной артистки России
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала. Не стыкуется ее мировоззрение с мировоззрением других, но это не повод ее обвинять, — подчеркнул Пригожин в комментарии ИА «НСН».

По его словам, подобная риторика разваливает общество. До этого с предложением лишить Пугачеву звания народной артистки России выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он также отметил, что своими поступками и высказываниями певица предала искреннюю любовь своих поклонников, передает ФАН.

До этого Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых она «всегда терпеть не могла».

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на слова артистки, назвав ее «давно забытой».

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Иосиф Пригожин,Виталий Милонов,Алла Пугачева,Госдума,
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