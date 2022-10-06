Пригожин призвал не лишать Пугачеву звания народной артистки России

Алла Пугачева остается народной артисткой СССР вне зависимости от своих взглядов. Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
— Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала. Не стыкуется ее мировоззрение с мировоззрением других, но это не повод ее обвинять, — подчеркнул Пригожин в комментарии ИА «НСН».
По его словам, подобная риторика разваливает общество. До этого с предложением лишить Пугачеву звания народной артистки России выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Он также отметил, что своими поступками и высказываниями певица предала искреннюю любовь своих поклонников, передает ФАН.
До этого Пугачева прокомментировала негативные слова в свой адрес. По заявлению Примадонны, она оказалась рада критике со стороны людей, которых она «всегда терпеть не могла».
Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» призвал не обращать внимания на слова артистки, назвав ее «давно забытой».