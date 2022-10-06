Пригожин призвал не лишать Пугачеву звания народной артистки России

— Алла Борисовна остается народной артисткой Советского Союза, никто не имеет права у нее отнять это высокое звание. Она его выстрадала, она его заработала. Не стыкуется ее мировоззрение с мировоззрением других, но это не повод ее обвинять, — подчеркнул Пригожин в комментарии ИА «НСН».