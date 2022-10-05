К смерти певца и танцора Бориса Моисеева причастен его арт-директор Сергей Горох. Об этом заявил брат народного артиста РФ Маркс Толкач.

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По утверждению родственника Моисеева, Горох намеренно делал все, чтобы певец скончался. Так, рассказал Толкач, артисту в последнее время не уделяли должного внимания и не давали есть.

Кроме того, подчеркнул брат певца, умер Моисеев совершенно в другом месте.

— Он умер там, где его скрывали, а потом ночью Горох привез его в квартиру и положил. Я на 100 процентов уверен, — сказал Толкач в беседе с «Известиями».

Брат певца также добавил, что Горох уже вывез все богатства из московской квартиры Моисеева.