К смерти певца и танцора Бориса Моисеева причастен его арт-директор Сергей Горох. Об этом заявил брат народного артиста РФ Маркс Толкач.
По утверждению родственника Моисеева, Горох намеренно делал все, чтобы певец скончался. Так, рассказал Толкач, артисту в последнее время не уделяли должного внимания и не давали есть.
Кроме того, подчеркнул брат певца, умер Моисеев совершенно в другом месте.
— Он умер там, где его скрывали, а потом ночью Горох привез его в квартиру и положил. Я на 100 процентов уверен, — сказал Толкач в беседе с «Известиями».
Брат певца также добавил, что Горох уже вывез все богатства из московской квартиры Моисеева.
До этого сообщалось, что Следственный комитет организовал проверку по факту смерти певца.
Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 69 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве в воскресенье, 2 октября. На похороны артиста собрались многие деятели культуры.