В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
55 минут назад

Лебедев словами «полная чушь» оценил возможное уголовное дело против Собчак

Lenta.ru

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев оценил просьбу полиции возбудить уголовное дело против журналистки Ксении Собчак за распространение фейков о государственной власти, о котором стало известно после допроса ведущей по делу в отношении режиссера Виталия Манского. Комментарий блогера прозвучал в видеообзоре новостей на его YouTube-канале.

Лебедев оценил возможное уголовное дело против Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«То, что ты взяла интервью у чувака, который сказал что-то, что кому-то не понравилось — теперь, оказывается, ты за это отвечаешь и ты виновата. Короче, полная чушь, бред вообще», — высказался Лебедев.

Дизайнер также пожелал Собчак выйти победительницей из этой ситуации.

«Любой поход к любому следователю — это всегда не очень приятно. Поэтому желаю, чтобы таких походов было как можно меньше и чтобы это идиотское дело как можно скорее закрылось», — заключил он.

Ранее Собчак прокомментировала информацию о том, что против нее могут возбудить уголовное дело. Она заявила, что на допросе ей задавали «странные вопросы» о предварительном сговоре с Манским. Журналистка сочла происходящее попыткой отомстить ей за ее позицию и взгляды.

О том, что полиция усмотрела в действиях Собчак распространение фейков и направила материалы в Следственный комитет, стало известно 3 октября. Уточнялось, что в течение месяца следователи примут решение о возбуждении дела.

В интервью Собчак, которое вышло в мае 2022 года, Манский обвинил режиссера Никиту Михалкова в воровстве бюджетных средств, выделяемых государством на организацию Московского международного кинофестиваля, президентом которого является режиссер. Он заявил, что на кинофестивале «воруется (...) не менее 85 процентов бюджета». Михалков усмотрел в этих словах клевету.

Шоу-бизнес,Виталий Манский,Артемий Лебедев,Ксения Собчак,Никита Михалков,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители