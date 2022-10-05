Ксения Собчак раскритиковала Дмитрия Певцова

Известная журналистка Ксения Собчак поделилась своим резким мнением об актёре Дмитрии Певцове. Девушка начала критиковать речь мужчины перед теми, кого призвали в рамках частичной мобилизации. По мнению Собчак, Певцов ведёт себя цинично и у него нет права говорить о таком. Об этом сообщает Центральная служба новостей.
Такие вещи можно произносить только когда сам идешь на фронт с этими ребятами, а не в дорогом кашемировом костюме в уютной Москве. Дмитрий Анатольевич, в окоп, в окоп», — поделилась журналистка.
К своему посту Собчак прикрепила фрагмент речи Певцова.