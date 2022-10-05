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1 час назад

Ксения Собчак раскритиковала Дмитрия Певцова

Моя Москва.онлайн

Известная журналистка Ксения Собчак поделилась своим резким мнением об актёре Дмитрии Певцове. Девушка начала критиковать речь мужчины перед теми, кого призвали в рамках частичной мобилизации. По мнению Собчак, Певцов ведёт себя цинично и у него нет права говорить о таком. Об этом сообщает Центральная служба новостей.

Ксения Собчак раскритиковала Дмитрия Певцова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие вещи можно произносить только когда сам идешь на фронт с этими ребятами, а не в дорогом кашемировом костюме в уютной Москве. Дмитрий Анатольевич, в окоп, в окоп», — поделилась журналистка.

К своему посту Собчак прикрепила фрагмент речи Певцова.

Шоу-бизнес,Дмитрий Певцов,Ксения Собчак,
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