38-летний российско-армянский актер и кинорежиссер Сарик Андреасян станет отцом в третий раз. Об этом он и его возлюбленная, 27-летняя актриса театра и кино Лиза Моряк, сообщили в своих Instagram-аккаунтах (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Пара опубликовала кадры с фотосессии, где Моряк предстала с округлившимся животом.

«Думаю по фотографиям все понятно! Писать какие-то сложные вещи смысла нет! Уверен, что малыш выбрал хороших родителей и мы его не подведем! С папиным умом и маминой красотой ничего не страшно! Чувствую себя счастливым!» — написал режиссер (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Андреасян и Моряк не стали делиться подробностями беременности и уточнять пол ребенка. Известно, что режиссер воспитывает двоих сыновей от предыдущего брака. В июне этого года кинодеятель сделал Лизе Моряк предложение, на которое актриса ответила согласием.