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54 минуты назад

Режиссер Сарик Андреасян станет отцом в третий раз

Lenta.ru

38-летний российско-армянский актер и кинорежиссер Сарик Андреасян станет отцом в третий раз. Об этом он и его возлюбленная, 27-летняя актриса театра и кино Лиза Моряк, сообщили в своих Instagram-аккаунтах (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сарик Андреасян станет отцом в третий раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пара опубликовала кадры с фотосессии, где Моряк предстала с округлившимся животом.

«Думаю по фотографиям все понятно! Писать какие-то сложные вещи смысла нет! Уверен, что малыш выбрал хороших родителей и мы его не подведем! С папиным умом и маминой красотой ничего не страшно! Чувствую себя счастливым!» — написал режиссер (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»).

Андреасян и Моряк не стали делиться подробностями беременности и уточнять пол ребенка. Известно, что режиссер воспитывает двоих сыновей от предыдущего брака. В июне этого года кинодеятель сделал Лизе Моряк предложение, на которое актриса ответила согласием.

В сентябре стало известно, что у американских актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса родится четвертый ребенок.

Шоу-бизнес,Сарик Андреасян,Райан Рейнольдс,
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