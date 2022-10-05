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1 час назад

Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли в домашнем насилии

Lenta.ru

Американский актер Брэд Питт отреагировал на иск, поданный его экс-супругой, актрисой Анджелиной Джоли, о домашнем насилии. Об этом сообщает CNN.

Ранее Джоли обвинила бывшего мужа в рукоприкладстве. В 2016 году пара совершала перелет на частном самолете вместе со своими детьми. В иске, поданном актрисой, указано, что Питт начал душить одного из детей, ударил другого ребенка по лицу, а также «схватил Джоли за голову и потряс ее».

По словам представителей артиста, обвинения в адрес звезды фильма «Однажды в... Голливуде» со стороны его бывшей жены в домашнем насилии неверны.

«История (Анджелины Джоли — прим. «Ленты.ру») продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными утверждениями. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но не будет брать ее за то, чего он не делал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности», — сообщил менеджер актера.

В августе Анджелина Джоли подала в суд на ФБР из-за закрытия дела против Бреда Питта.

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