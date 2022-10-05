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1 час назад

Слова Пугачевой просят проверить на предмет дискредитации ВС РФ

Вечерняя Москваиещё 2

Общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания певицы Аллы Пугачевой на предмет дискредитации Вооруженных сил России и оскорбления в сети неопределенного круга лиц. Об этом стало известно в среду, 5 октября.

Слова Пугачевой попросили проверить на предмет дискредитации ВС РФ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Все действия Аллы Борисовны носят публичный характер, более того, порождают общественное недовольство, она целенаправленно распространяет сведения, не соответствующие действительности, а высказывания в том числе носят характер дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина организовать проверку доходов Примадонны, которые могли быть незадекларированными официально, сообщается на сайте организации.

До этого «Вечерняя Москва» в разговоре с экспертами выяснила, какое наказание может понести журналистка Ксения Собчак за распространение фейков. По мнению специалистов, инкриминируемая статья в отношении телеведущей может повлечь наказание в виде штрафных санкций или лишения свободы.

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