Слова Пугачевой попросили проверить на предмет дискредитации ВС РФ

Общественное движение «Ветераны России» попросило проверить высказывания певицы Аллы Пугачевой на предмет дискредитации Вооруженных сил России и оскорбления в сети неопределенного круга лиц. Об этом стало известно в среду, 5 октября.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Все действия Аллы Борисовны носят публичный характер, более того, порождают общественное недовольство, она целенаправленно распространяет сведения, не соответствующие действительности, а высказывания в том числе носят характер дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина организовать проверку доходов Примадонны, которые могли быть незадекларированными официально, сообщается на сайте организации.