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1 час назад

Следком попросили проверить Пугачеву на «отмывание» денег

Никита Бородкин

Общественная организация «Ветераны России» направила главе Следственного комитета Александру Бастрыкину обращение с просьбой проверить доходы Пугачевой, которые могут быть официально не задекларированы. Об этом сообщает «Абзац».

«Она замечена в Москве. Это зрелищно-развлекательная деятельность. Причём есть и хозяйственная деятельность — переработка, консервирование. В Краснодарском крае она числится учредителем, в Астраханской области», — заявил глава общественного движения Ильдар Резяпов.

Общественники также считают, что стоит проверить последние публичные заявления Аллы Пугачевой на предмет дискредитации Вооруженных сил РФ. В письме отмечаются, что действия Примадонны «порождают общественное недовольство», а сама она целенаправленно распространяет несоответствующую действительности информацию.

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Напомним, что после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась в страну, а когда юмориста признали иноагентом, обратилась к властям с просьбой также включить ее в список. После этого певица столкнулась с критикой со стороны ряда медийных личностей, вроде журналиста Владимира Соловьева и рэпера Тимати.

Накануне она улетела из России и выставила на продажу замок в подмосковной деревне Грязь за 1 млрд рублей. 4 октября она обратилась к публике и заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».

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