Песни Пугачевой и Меладзе сняли со всех российских радиостанций

Композиции Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, а также песни, написанные композитором Константином Меладзе, пропали из плейлистов российских радиостанций. Как сообщает Solenka.info, редактор одной из московских радиостанций утверждает, что решение было принято из-за критики знаменитостями спецоперации на Украине.

Напомним, что одним из первых против действий Москвы на Украине выступил Валерий Меладзе. Позднее в сети стала распространяться информация, что он покинул Россию и перебрался в Латвию. Его брат, Константин Меладзе, почти полностью пропал из медийного пространства и никак не комментирует происходящее — такой подход восприняли как поддержку Украины. По информации издания, из ротации пропали написанные им песни для Полины Гагариной, Ани Лорак, группы «ВИА Гра» и для других коллективов и исполнителей.

Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) после начала спецоперации уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась, чтобы забрать документы своих наследников из лицея и выставить на продажу замок в подмосковной деревне Грязи, а потом снова покинула страну.