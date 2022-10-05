В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
57 минут назад

Песни Пугачевой и Меладзе сняли со всех российских радиостанций

Никита Бородкин

Композиции Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, а также песни, написанные композитором Константином Меладзе, пропали из плейлистов российских радиостанций. Как сообщает Solenka.info, редактор одной из московских радиостанций утверждает, что решение было принято из-за критики знаменитостями спецоперации на Украине.

Напомним, что одним из первых против действий Москвы на Украине выступил Валерий Меладзе. Позднее в сети стала распространяться информация, что он покинул Россию и перебрался в Латвию. Его брат, Константин Меладзе, почти полностью пропал из медийного пространства и никак не комментирует происходящее — такой подход восприняли как поддержку Украины. По информации издания, из ротации пропали написанные им песни для Полины Гагариной, Ани Лорак, группы «ВИА Гра» и для других коллективов и исполнителей.

Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) после начала спецоперации уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась, чтобы забрать документы своих наследников из лицея и выставить на продажу замок в подмосковной деревне Грязи, а потом снова покинула страну.

4 октября она обратилась к публике и заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».

Шоу-бизнес,Видео,Максим Галкин,Константин Меладзе,Валерий Меладзе,Полина Гагарина,Алла Пугачева,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители