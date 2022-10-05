Подруга Пугачевой раскрыла причины отъезда певицы из России

Бывшая портниха и подруга исполнительницы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова сообщила о причинах, по которым артистка покинула Россию, сообщает News.ru.

По ее словам, она знала об отъезде Примадонны в Израиль, но та попросила не провожать ее в аэропорт. Сообщается, что над певицей взяли верх эмоции. Аксенова считает, что необходимо оставить человека в покое. Подруга Пугачевой заявила, что рано или поздно она вернется в РФ, так как любит свою страну. Кроме того, у артистки тут похоронены все ее родные и близкие.

По данным Аксеновой, в тот раз певица поехала в Америку, потом в Израиль — решать проблему со здоровьем. Какую именно, она не сообщила. По мнению подруги, артистку задевает критическое отношение, которое возникло к ее семье после первого отъезда из России и слов Максима Галкина о военной спецоперации РФ на Украине.