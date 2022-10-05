В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.79EUR 56.17
Войти в почту
1 час назад

Подруга Пугачевой раскрыла причины отъезда певицы из России

Елена Прошина

Бывшая портниха и подруга исполнительницы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова сообщила о причинах, по которым артистка покинула Россию, сообщает News.ru.

По ее словам, она знала об отъезде Примадонны в Израиль, но та попросила не провожать ее в аэропорт. Сообщается, что над певицей взяли верх эмоции. Аксенова считает, что необходимо оставить человека в покое. Подруга Пугачевой заявила, что рано или поздно она вернется в РФ, так как любит свою страну. Кроме того, у артистки тут похоронены все ее родные и близкие.

По данным Аксеновой, в тот раз певица поехала в Америку, потом в Израиль — решать проблему со здоровьем. Какую именно, она не сообщила. По мнению подруги, артистку задевает критическое отношение, которое возникло к ее семье после первого отъезда из России и слов Максима Галкина о военной спецоперации РФ на Украине.

Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и предложил обратить внимание на последний пост в соцсетях Пугачевой, принять меры из-за ее высказываний и несогласия с политикой России.

Шоу-бизнес,Видео,Виталий Бородин,Игорь Краснов,Максим Галкин,Алла Пугачева,Любовь Аксенова,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители