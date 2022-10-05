"Схватил за голову и потряс": Джоли обвинила Брэда Питта в насилии

Согласно информации издания, Джоли подала в отношении Питта судебный иск, который раскрывает новые подробности предполагаемой ссоры, которая произошла между актерами и их детьми на борту самолета в 2016 году. В материалах иска указывается, что "Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу" и "схватил Джоли за голову и потряс ее" во время ссоры 2016 года.