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1 час назад

Variety: Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии

Газета.Ruиещё 5

Актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего супруга Брэда Питта в домашнем насилии. Об этом пишет журнал Variety.

"Схватил за голову и потряс": Джоли обвинила Брэда Питта в насилии
Фото: ТАССТАСС

Согласно информации издания, Джоли подала в отношении Питта судебный иск, который раскрывает новые подробности предполагаемой ссоры, которая произошла между актерами и их детьми на борту самолета в 2016 году. В материалах иска указывается, что "Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу" и "схватил Джоли за голову и потряс ее" во время ссоры 2016 года.

"Питт схватил Джоли за голову и встряхнул ее, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену ванной", - говорится в иске Джоли.

Представители Джоли подали встречный иск в рамках разбирательства с Питтом по вопросу о продаже актрисой своей доли во французском поместье Шато Мираваль без получения согласия со стороны актера. Ранее сообщалось, что боевик "Быстрее пули" с Брэдом Питтом собрал более $100 млн в американском прокате.

Шоу-бизнес,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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