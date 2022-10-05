"Схватил за голову и потряс": Джоли обвинила Брэда Питта в насилии

Актриса Анджелина Джоли обвинила своего бывшего супруга Брэда Питта в домашнем насилии. Об этом пишет журнал Variety.
Согласно информации издания, Джоли подала в отношении Питта судебный иск, который раскрывает новые подробности предполагаемой ссоры, которая произошла между актерами и их детьми на борту самолета в 2016 году. В материалах иска указывается, что "Питт придушил одного из детей и ударил другого по лицу" и "схватил Джоли за голову и потряс ее" во время ссоры 2016 года.
"Питт схватил Джоли за голову и встряхнул ее, а затем схватил за плечи и снова встряхнул, прежде чем толкнуть в стену ванной", - говорится в иске Джоли.
Представители Джоли подали встречный иск в рамках разбирательства с Питтом по вопросу о продаже актрисой своей доли во французском поместье Шато Мираваль без получения согласия со стороны актера. Ранее сообщалось, что боевик "Быстрее пули" с Брэдом Питтом собрал более $100 млн в американском прокате.