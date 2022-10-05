Беременная Ольга Орлова попала в больницу

Беременная 44-летняя звезда 90-х, экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова попала в больницу. Об этом артистка рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Вот мой завтрак в больничке», — подписала Орлова фотографию, опубликованную в сторис.
Ведущая «Дома 2» объяснила, что приехала в клинику, чтобы избавиться от мучающих ее отеков. Орлова показалась подписчикам в белом костюме и продемонстрировала, как врач выполняет процедуру при помощи специального аппарата.
Ранее Орлова призналась в неудачных попытках забеременеть. «У нас был долгий и непростой путь в этом вопросе. За 2,5 года было достаточно неудач», — рассказала она подписчикам.