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57 минут назад

Беременная 44-летняя Ольга Орлова попала в больницу

Мослентаиещё 3

Беременная 44-летняя звезда 90-х, экс-солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова попала в больницу. Об этом артистка рассказала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Беременная Ольга Орлова попала в больницу
Фото: МослентаМослента

«Вот мой завтрак в больничке», — подписала Орлова фотографию, опубликованную в сторис.

Ведущая «Дома 2» объяснила, что приехала в клинику, чтобы избавиться от мучающих ее отеков. Орлова показалась подписчикам в белом костюме и продемонстрировала, как врач выполняет процедуру при помощи специального аппарата.

Ранее Орлова призналась в неудачных попытках забеременеть. «У нас был долгий и непростой путь в этом вопросе. За 2,5 года было достаточно неудач», — рассказала она подписчикам.

Шоу-бизнес,Ольга Орлова,
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