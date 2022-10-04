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1 час назад

Собчак раскритиковали за поддержку Пугачевой

Никита Бородкин

Пользователи соцсетей обрушились с критикой на журналистку Ксению Собчак, высказавшуюся в поддержку скандального заявления певицы Аллы Пугачевой. Об этом пишет ФАН.

Собчак раскритиковали за поддержку Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иностранным агентом) и двумя детьми уехала из России. Звездная семья сначала жила в Израиле, однако позднее перебралась в Юрмалу. Еще весной певица сообщила, что планирует вернуться в Москву к началу учебного года, так как детям нужно идти в школу. В конце лета Пугачева действительно приехала в Россию, тогда как ее супруг остался за границей.

Однако в конце сентября стало известно, что Пугачева вместе с детьми покинула страну и выставила на продажу замок в подмосковной деревне Грязь за 1 млрд рублей.

Сегодня она обратилась к публике и заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».

В свою очередь Собчак поддержала Пугачеву и написала под скандальным постом певицы, что та права.

«Им, увы, нравятся те, кого «назначили» нравиться», - заметила она.

Заявление Собчак мгновенно вызвало резкую реакцию от пользователей соцсетей. Они обвинили журналистку в желании усидеть сразу на двух стульях.

Шоу-бизнес,Общество,Максим Галкин,Алла Пугачева,Ксения Собчак,
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