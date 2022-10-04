Лобода прокомментировала новое заявление Пугачевой

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала заявление Аллы Пугачевой, которая она сделала после отъезда из России. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях она поддержала свою коллегу.
«Идеально сказано! Алла Борисовна, любим вас», — написала она.
Напомним, что после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась в страну, а когда юмориста признали иноагентом, обратилась к властям с просьбой также включить ее в список. После этого певица столкнулась с критикой со стороны ряда медийных личностей, вроде журналиста Владимира Соловьева и рэпера Тимати.
Накануне она улетела из России и выставила на продажу замок в подмосковной деревне Грязь за 1 млрд рублей. 4 октября она обратилась к публике и заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».