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17 минут назад

Лобода прокомментировала новое заявление Пугачевой

Никита Бородкин

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала заявление Аллы Пугачевой, которая она сделала после отъезда из России. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях она поддержала свою коллегу.

Лобода прокомментировала новое заявление Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Идеально сказано! Алла Борисовна, любим вас», — написала она.

Напомним, что после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась в страну, а когда юмориста признали иноагентом, обратилась к властям с просьбой также включить ее в список. После этого певица столкнулась с критикой со стороны ряда медийных личностей, вроде журналиста Владимира Соловьева и рэпера Тимати.

Накануне она улетела из России и выставила на продажу замок в подмосковной деревне Грязь за 1 млрд рублей. 4 октября она обратилась к публике и заявила, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла».

Шоу-бизнес,Тимати,Максим Галкин,Светлана Лобода,Алла Пугачева,Владимир Соловьев,
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