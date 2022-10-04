Лобода прокомментировала новое заявление Пугачевой

Украинская певица Светлана Лобода прокомментировала заявление Аллы Пугачевой, которая она сделала после отъезда из России. Как сообщает «Слово и Дело», в соцсетях она поддержала свою коллегу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Идеально сказано! Алла Борисовна, любим вас», — написала она.

Напомним, что после начала спецоперации Пугачева и ее супруг Максим Галкин (признан Минюстом иноагентом) уехали из России вместе с детьми. Позднее Примадонна вернулась в страну, а когда юмориста признали иноагентом, обратилась к властям с просьбой также включить ее в список. После этого певица столкнулась с критикой со стороны ряда медийных личностей, вроде журналиста Владимира Соловьева и рэпера Тимати.