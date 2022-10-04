Ирина Шейк впервые приняла участие в показе Chanel

Ирина Шейк появилась на подиуме на показе Chanel, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ирина Шейк вышла на шоу французского модного дома в платье-макси с цветочным принтом и без бретелек. Черно-белое платье было украшено рюшами на рукавах и на нижней части подола. Образ дополнял черный пояс с камнями, туфли на высоком каблуке и колготки в сетку.

Гостями показа стали актриса Кристен Стюарт, модель Наоми Кэмпбелл и певица Холзи.

Шоу Chanel было посвящено презентации женской коллекции готовой одежды «Весна-Лето 2023». Показ прошел во вторник утром, 4 октября, в выставочном зале на Марсовом поле Grand Palais Éphémère.