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10 минут назад

Актер Никоненко резко высказался об оскорбившей россиян Пугачевой

Слово и Делоиещё 1

Режиссер, сценарист и актер Сергей Никоненко резко отреагировал на слова певицы Аллы Пугачевой, которая публично оскорбила россиян.

Актер Никоненко резко высказался об оскорбившей россиян Пугачевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пугачева вышла на связь после очередного отъезда из России. Она опубликовала в социальных сетях пост, в котором назвала жителей страны рабами. Никоненко прокомментировал заявление Примадонны.

«Она все время пиарится и на этом пиаре делает какие-то капиталы наверняка. Они все продажные», – отметил актер в комментарии «Абзацу».

Ранее в прессе появилась информация, что исполнительница хита «Позови меня с собой» вернулась на родину ради продажи недвижимости. Речь идет о ее замке в деревне Грязь, за который Примадонна потребовала 1 миллиард рублей.

Шоу-бизнес,Сергей Никоненко,Алла Пугачева,
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