Актер Никоненко резко высказался об оскорбившей россиян Пугачевой

Пугачева вышла на связь после очередного отъезда из России . Она опубликовала в социальных сетях пост, в котором назвала жителей страны рабами. Никоненко прокомментировал заявление Примадонны.

«Она все время пиарится и на этом пиаре делает какие-то капиталы наверняка. Они все продажные», – отметил актер в комментарии «Абзацу».

Ранее в прессе появилась информация, что исполнительница хита «Позови меня с собой» вернулась на родину ради продажи недвижимости. Речь идет о ее замке в деревне Грязь, за который Примадонна потребовала 1 миллиард рублей.