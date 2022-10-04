Башаров отреагировал на возможное попадание под санкции США

Актер Марат Башаров отреагировал на возможное включение его в санкционные списки США. Как сообщает «Говорит Москва», он признался, что от подобных ограничений в его жизни ничего не изменится.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Мне абсолютно неинтересна ни эта страна, ни их культура, ничего абсолютно. Только сожаление, что огромное количество людей присягает конституции этой страны и платит налоги в этой стране», — заявил он.

Башаров отметил, что таким образом США показали, что «боятся» его присутствия на своей территории, а значит и «уважают».

Напомним, что недавно в Сенат США передали акт, в котором перечислены российские политики и звезды шоу-бизнеса, которые якобы виновны в нарушении прав человека — против них предложили ввести ограничивающие санкции. Среди прочих в перечень попал и Башаров.