Башаров отреагировал на возможное попадание под санкции США

Актер Марат Башаров отреагировал на возможное включение его в санкционные списки США. Как сообщает «Говорит Москва», он признался, что от подобных ограничений в его жизни ничего не изменится.
«Мне абсолютно неинтересна ни эта страна, ни их культура, ничего абсолютно. Только сожаление, что огромное количество людей присягает конституции этой страны и платит налоги в этой стране», — заявил он.
Башаров отметил, что таким образом США показали, что «боятся» его присутствия на своей территории, а значит и «уважают».
Напомним, что недавно в Сенат США передали акт, в котором перечислены российские политики и звезды шоу-бизнеса, которые якобы виновны в нарушении прав человека — против них предложили ввести ограничивающие санкции. Среди прочих в перечень попал и Башаров.
Отметим, что документ пока не вступил в силу — его должен рассмотреть и утвердить президент Джо Байден, у которого на это есть 30 дней.