Пригожин посетовал, что Николай Носков "опустил руки" после инсульта

Продюсер Иосиф Пригожин в рамках программы «Звезды сошлись» пожаловался, что певец Николай Носков пал духом после инсульта.
По его мнению, музыкант «опустил руки» после перенесенного заболевания. Однако, отметил Пригожин, в окружении Носкова есть люди, которые помогают ему вернуться на сцену и ощутить радость жизни. Продюсер считает, что такие люди помогают музыканту против его воли, хотя желают для него лишь блага.
«Его вывозят. Это происходит вопреки его желанию. Делают все, чтобы он пел. Это продлевает его жизнь. Он выходит, поет, встречается со зрителями. Это очень важно. Только это может вернуть человека к жизни. Он не хотел петь. С ним долго разговаривали. Ему было неловко и некомфортно», — подчеркнул Пригожин.