Пригожин посетовал, что Николай Носков "опустил руки" после инсульта

«Его вывозят. Это происходит вопреки его желанию. Делают все, чтобы он пел. Это продлевает его жизнь. Он выходит, поет, встречается со зрителями. Это очень важно. Только это может вернуть человека к жизни. Он не хотел петь. С ним долго разговаривали. Ему было неловко и некомфортно», — подчеркнул Пригожин.