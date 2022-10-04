Регина Тодоренко пожаловалась на травму ноги

На травму ноги пожаловалась телеведущая Регина Тодоренко в своем Telegram -канале. Знаменитость опубликовала в личном блоге фото, на котором запечатлена ее нога в бандаже.

«Колено жалко», — подписала телеведущая снимок ноги, зафиксированной эластичной повязкой. Знаменитость не раскрыла подробности о недуге. Фотография вызвала бурный отклик у поклонников звезды. Фолловеры оставили под постом сотни грустных и удивленных реакций.

Ранее Тодоренко пожаловалась на внешний вид после родов. Знаменитость выложила селфи без макияжа и с растрепанными волосами, сообщив, что страдает от недосыпа.