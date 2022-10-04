Собчак обвинила Молочникова в подлости за раскрытие личной жизни с Варнавой

Не так давно стало известно, что актриса Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников расстались. После этого мужчина дал интервью, в котором рассказал об отношениях с бывшей избранницей.
Молочников признался, что в марте они с Варнавой тайно поженились. Также пара планировала переехать в США, где хотела завести детей. По словам режиссера, актриса собиралась закончить свою карьеру, так как сильно желала забеременеть. Более того, Александр рассказал о деталях развода.
Но, как оказалось, к таким откровениям не была готова сама Екатерина. Сейчас журналистка Ксения Собчак поделилась, какие эмоции испытывала экс-избранница Молочникова.
«Он высказывает свою позицию, имеет на это полное право, и в середине интервью он говорит про свою бывшую девушку, с которой он расстался, какие-то, на мой взгляд, интимные вещи, про ребенка, что она его хотела, что-то там не получалось. Потом я чуть позже узнала, что Катя, например, вообще была не в курсе и не хотела, чтобы эти личные подробности упоминались», — отметила знаменитость в своем шоу.