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50 минут назад

Собчак обвинила Молочникова в подлости за раскрытие личной жизни с Варнавой

WomanHit.ru

Не так давно стало известно, что актриса Екатерина Варнава и режиссер Александр Молочников расстались. После этого мужчина дал интервью, в котором рассказал об отношениях с бывшей избранницей.

Собчак обвинила Молочникова в подлости за раскрытие личной жизни с Варнавой
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Молочников признался, что в марте они с Варнавой тайно поженились. Также пара планировала переехать в США, где хотела завести детей. По словам режиссера, актриса собиралась закончить свою карьеру, так как сильно желала забеременеть. Более того, Александр рассказал о деталях развода.

Но, как оказалось, к таким откровениям не была готова сама Екатерина. Сейчас журналистка Ксения Собчак поделилась, какие эмоции испытывала экс-избранница Молочникова.

«Он высказывает свою позицию, имеет на это полное право, и в середине интервью он говорит про свою бывшую девушку, с которой он расстался, какие-то, на мой взгляд, интимные вещи, про ребенка, что она его хотела, что-то там не получалось. Потом я чуть позже узнала, что Катя, например, вообще была не в курсе и не хотела, чтобы эти личные подробности упоминались», — отметила знаменитость в своем шоу.

Шоу-бизнес,Екатерина Варнава,Ксения Собчак,Александр Молочников,
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