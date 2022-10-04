Соседов рассказал о предсмертном состоянии Бориса Моисеева

«Вероятно, он [Горох] лишь оберегал больного Борю от лишнего общения и стресса, потому что Моисеев в последние годы крайне плохо себя чувствовал. Ему самому любое общение уже было в тягость», — высказался критик.

Соседов объяснил, что находился на съемках в Белоруссии во время того, как узнал о том, что Моисеев умер. Также критик заявил, что ничего не слышал о его братьях.