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40 минут назад

Критик Соседов заявил, что директор Моисеева "оберегал его от лишнего общения и стресса"

Газета.Ruиещё 1

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с News.ru рассказал о предсмертном состоянии Бориса Моисеева.

Соседов рассказал о предсмертном состоянии Бориса Моисеева
Фото: риа новостириа новости

Соседов заступился за директора певца Сергея Гороха, который помогал ему вплоть до смерти.

«Вероятно, он [Горох] лишь оберегал больного Борю от лишнего общения и стресса, потому что Моисеев в последние годы крайне плохо себя чувствовал. Ему самому любое общение уже было в тягость», — высказался критик.

Соседов объяснил, что находился на съемках в Белоруссии во время того, как узнал о том, что Моисеев умер. Также критик заявил, что ничего не слышал о его братьях.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Борис Моисеев,
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