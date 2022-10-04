Собчак показала своего двойника с британского телевидения

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале кадры с журналисткой британского канала SkyNews. Как рассказала звезда, поклонники прислали ей ролик с женщиной из-за схожести.
«Прислали тут ведущую SkyNews. Ну, что-то есть», — написала Собчак в личном блоге.
В комментариях подписчики отметили, что у двойника телеведущей есть схожесть и с представителем МИД России Марией Захаровой.
Ранее Ксения Собчак прокомментировала информацию о том, что полиция просит Следственный комитет завести против нее уголовное дело о фейках о власти. Она заявила, что у нее пока статус свидетеля.