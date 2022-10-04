Канье Уэст назвал движение Black Lifes Matter надувательством

Американский рэп-исполнитель и дизайнер Канье Уэст назвал правозащитное движение Black Lives Matter надувательством. Соответствующее заявление рэпер опубликовал в своем личном блоге.

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Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе, высказал свое отношение к движению Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). Бывший супруг Ким Кардашьян выложил в историях белую надпись на полностью черном фоне: «Все знают, что Black Lives Matter было надувательством. Теперь оно кончилась. Не благодарите».

Вечером 3 октября Канье Уэст устроил неожиданный показ девятой коллекции своей марки Yeezy на Неделе моды в Париже, перед которой выступил с речью в свитшоте с надписью на спине «Жизни белых важны».