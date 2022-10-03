Риелторы оценили срок продажи замка Галкина и Пугачевой

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин смогут найти покупателя для своего замка в деревне Грязь нескоро. Такое мнение высказали опрошенные «РИА Новости» риелторы.

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По мнению президента Kalinka Group Екатерины Румянцевой, долго искать покупателя придется в силу специфики объекта и завышенной цены.

«Да, там внутри очень дорогая отделка, но само место крайне специфическое и фасад тоже весьма своеобразный», — пояснила она.

При этом владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский наоборот считает цену за замок адекватной. Но даже так найти покупателя такой элитной недвижимости «сейчас сложно», отметил он.

Председатель совета директоров «БЕСТ-Новостроя» Ирина Доброхотова добавила, что продать замок быстро получится, только если найдется очень заинтересованный именно в этом лоте клиент. В ином случае подобные объекты непросто продать даже вдвое дешевле себестоимости, заключила она.