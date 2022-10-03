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9 минут назад

Ургант заявил, что не просил прощения за действия России в разговоре с Потапом

Илья Родин

Шоумен Иван Ургант пояснил, что считает частные разговоры личным делом тех, кто беседует. Вместе с тем, полагает нужным опровергнуть информацию о своем якобы недостойном поведении при общении с украинским рэпером Потапом. Об этом пишет «Газета.Ru».

Ургант опроверг "рыдания в трубку" в телефонном разговоре с Потапом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Потап позволил себе ряд высказываний о российских и украинских звездах. Он раскритиковал тех, кто не поддержал Украину и поблагодарил тех, кто якобы высказался против РФ.

Потап заявил, что заплаканный Ургант позвонил ему с извинениями

Музыкант рассказал, что после начала спецоперации Ургант позвонил ему и якобы слезно попросил прощения за Россию.

В интервью изданию телеведущий подчеркнул, что старается не комментировать частные разговоры. Тем более, выносить обсуждение в публичное пространство. Но в сложившейся ситуации вынужден сообщить подробности беседы с Потапом.

«В таком случае сообщаю: в трубку не рыдал, прощения за страну не просил», - уточнил Ургант.

Ранее шоумен был вынужден оправдываться за свое якобы «неуважительное» поведение в Театре имени Вахтангова. Он пояснил, что распространившиеся в СМИ и каналах слухи не соответствуют действительности.

Шоу-бизнес,Иван Ургант,
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