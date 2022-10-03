Ургант опроверг "рыдания в трубку" в телефонном разговоре с Потапом

Шоумен Иван Ургант пояснил, что считает частные разговоры личным делом тех, кто беседует. Вместе с тем, полагает нужным опровергнуть информацию о своем якобы недостойном поведении при общении с украинским рэпером Потапом. Об этом пишет «Газета.Ru».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Потап позволил себе ряд высказываний о российских и украинских звездах. Он раскритиковал тех, кто не поддержал Украину и поблагодарил тех, кто якобы высказался против РФ.

Музыкант рассказал, что после начала спецоперации Ургант позвонил ему и якобы слезно попросил прощения за Россию.

В интервью изданию телеведущий подчеркнул, что старается не комментировать частные разговоры. Тем более, выносить обсуждение в публичное пространство. Но в сложившейся ситуации вынужден сообщить подробности беседы с Потапом.

«В таком случае сообщаю: в трубку не рыдал, прощения за страну не просил», - уточнил Ургант.