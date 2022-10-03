Цискаридзе признался, что будет помнить поддержку Галкина в период травли

Артист балета Николай Цискаридзе в интервью Юлии Меньшовой вспомнил, как юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поддержал его в период травли 2011-2013 годов.

«Когда была чудовищная травля меня в 2011–2013 годах, Максим был одним из тех людей, кто открыто написал дважды в мою поддержку небольшие заметки в «Комсомольской правде». Для меня этот поступок очень важен», — подчеркнул Цискаридзе.

Он добавил, что никогда не забудет о поддержке Галкина. По словам артиста балета, он всегда будет наилучшего мнения о муже Аллы Пугачевой вне зависимости от политической позиции юмориста. Цискаридзе добавил, что сразу связался с Галкиным после своего первого эфира в роли ведущего программы «Сегодня вечером».