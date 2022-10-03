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51 минуту назад

Николай Цискаридзе признался, что никогда не забудет о поддержке Галкина в период травли

Газета.Ru

Артист балета Николай Цискаридзе в интервью Юлии Меньшовой вспомнил, как юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) поддержал его в период травли 2011-2013 годов.

Цискаридзе признался, что будет помнить поддержку Галкина в период травли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Когда была чудовищная травля меня в 2011–2013 годах, Максим был одним из тех людей, кто открыто написал дважды в мою поддержку небольшие заметки в «Комсомольской правде». Для меня этот поступок очень важен», — подчеркнул Цискаридзе.

Он добавил, что никогда не забудет о поддержке Галкина. По словам артиста балета, он всегда будет наилучшего мнения о муже Аллы Пугачевой вне зависимости от политической позиции юмориста. Цискаридзе добавил, что сразу связался с Галкиным после своего первого эфира в роли ведущего программы «Сегодня вечером».

Ранее Цискаридзе рассказал о «чудовищной борьбе» за роль ведущего шоу «Сегодня вечером».

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Николай Цискаридзе,Алла Пугачева,Юлия Меньшова,
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