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23 минуты назад

Австралийский концерт Ани Лорак возмутил россиян — подробности скандала

Popcake.tv

В минувшие выходные в СМИ появилась информация, что Ани Лорак дала концерт в Австралии. Буквально недавно артистка сообщила о своем возвращении на российскую сцену, но после этого поспешила опубликовать открытое письмо, где сообщила, что не хочет делить свою аудиторию на «своих» и «чужих». Эти слова многие расценили как попытку Каролины, что называется, «усидеть на двух стульях».

Австралийский концерт Ани Лорак возмутил россиян
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Концерт Лорак в Мельбурне привлек много внимания. Интернет-пользователи раскритиковали звезду: «Снова сбежала из России», «Пусть уже определится и не сбегает никуда», «Ани, так и оставайся в своей Австралии, зачем тогда нужно было говорить о возвращении?», «Я уже запуталась».

Сегодня появились важные подробности о нашумевшем выступлении в Австралии. Журналисты растиражировали новость, которую опубликовали в фан-сообществе Лорак. Поклонники предались ностальгии и решили вспомнить концерт кумира, который состоялся аж в 2018 году. Администраторы паблика обратились к общественности:

«Когда писался и составлялся этот пост, мы даже подумать не могли, что желтая пресса настолько сильно гонится за громкими заголовками, что напрочь проигнорировала описание поста».

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