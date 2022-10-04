Российская супермодель Наталья Водянова готовится стать матерью в шестой раз. Об этом сообщает издание PEOPLETALK со ссылкой на Telegram-канал «НеМалахов СЛИВки».

«Говорят, Наталья Водянова беременна. Шестой малыш должен родиться зимой. Модель впервые пропустила Неделю моды в Париже из-за плохого самочувствия», — сообщается в Telegram-канале «НеМалахов СЛИВки».

Отмечается, что Водянова не посетила ни одного показа на Неделе моды в Париже, хотя в предыдущие сезоны была их частой гостьей. Кроме того, в последний раз супермодель появлялась на публике 8 июня на светском вечере Karine Ohana Private Cocktail в столице Франции. А последняя публикация в социальных сетях Натальи была сделана еще 2 апреля.

У Натальи Водяновой уже есть трое детей от бывшего мужа, британского аристократа Джастина Портмана, — 20-летний Лукас, 16-летняя Нева и 15-летний Виктор — а также 8-летний Максим и 6-летний Роман от нынешнего супруга, наследника LVMH Антуана Арно.