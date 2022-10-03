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6 минут назад

Оценен срок продажи замка Галкина и Пугачевой

Lenta.ru

Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин не смогут быстро продать свой замок в деревне Грязь. Срок продажи недвижимости оценили опрошенные «РИА Новости» риелторы.

Оценен срок продажи замка Галкина и Пугачевой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Пугачева и Галкин выставили замок на продажу за миллиард рублей. Директор певицы Елена Чупракова отказалась комментировать информацию.

По словам президента Kalinka Group Екатерины Румянцевой, поиск покупателей может значительно затянуться из-за специфики объекта. Эксперт считает назначенную стоимость неоправданно высокой.

«Цена завышена. Да, там внутри очень дорогая отделка, но само место крайне специфическое, а фасад тоже весьма своеобразный», — пояснила Румянцева.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский, напротив, назвал цену адекватной. По его словам, замком могут заинтересоваться поклонники Пугачевой, однако в настоящий момент продажа элитной недвижимости осложнилась. Председатель совета директоров «БЕСТ-Новостроя» Ирина Доброхотова добавила, что подобные объекты непросто продать даже вдвое дешевле себестоимости, если не найдется очень заинтересованный именно в этом лоте покупатель.

Михалков ответил Пугачевой цитатой Льва Толстого

Ранее продюсер Яна Рудковская заявила, что считает стоимость замка Пугачевой и Галкина заниженной. Она отметила, что при строительстве и оформлении интерьера в объект вложили гораздо больше, чем миллиард рублей.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Екатерина Румянцева,Ирина Доброхотова,Яна Рудковская,Алла Пугачева,Лев Толстой,
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