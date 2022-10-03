Какое наследство оставил Борис Моисеев

У умершего певца Бориса Моисеева остались квартиры в разных странах, но нет прямых наследников — он никогда не был женат, детей у него тоже нет. Как сообщает Telegram-канал «Непридуманные истории», перед смертью исполнитель оставил завещание, в котором указал, кто получит дорогие объекты недвижимости.

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Известно, что у Моисеева есть апартаменты в Москве на Садовом Кольце стоимостью около 70 млн рублей. Еще одна квартира находится в латвийской Юрмале — недвижимость оценивается примерно в 10 млн рублей. Также певец владел квартирой в Дубае на 102 этаже небоскреба за 300 тыс. долларов (17,5 млн рублей), а также апартаментами в Болгарии за 7 млн рублей.

Согласно завещанию артиста, недвижимость в Юрмале перейдет дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте, с которой у Моисеева были особенно теплые отношения. Он с детства возил ее с собой в разные страны и называл своей дочкой.

Московская квартира отойдет директору артиста Сергею Гороху, который продолжал заботиться о Борисе до самой смерти — Моисеев дружил со своим помощником около 30 лет.