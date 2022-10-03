Какое наследство оставил Борис Моисеев

У умершего певца Бориса Моисеева остались квартиры в разных странах, но нет прямых наследников — он никогда не был женат, детей у него тоже нет. Как сообщает Telegram-канал «Непридуманные истории», перед смертью исполнитель оставил завещание, в котором указал, кто получит дорогие объекты недвижимости.
Известно, что у Моисеева есть апартаменты в Москве на Садовом Кольце стоимостью около 70 млн рублей. Еще одна квартира находится в латвийской Юрмале — недвижимость оценивается примерно в 10 млн рублей. Также певец владел квартирой в Дубае на 102 этаже небоскреба за 300 тыс. долларов (17,5 млн рублей), а также апартаментами в Болгарии за 7 млн рублей.
Согласно завещанию артиста, недвижимость в Юрмале перейдет дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте, с которой у Моисеева были особенно теплые отношения. Он с детства возил ее с собой в разные страны и называл своей дочкой.
Московская квартира отойдет директору артиста Сергею Гороху, который продолжал заботиться о Борисе до самой смерти — Моисеев дружил со своим помощником около 30 лет.
Отмечается, что у певца также есть два старших брата — Леонид и Маркс. С Леонидом артист давно не общался. Маркс живет в Канаде и поддерживал общение с родственником, однако не приехал на его похороны. Моисеев решил, что ему должна достаться квартира в Болгарии. Однако, кто теперь владеет дорогой недвижимостью в ОАЭ, пока неизвестно.