«Меня ничего не удивило. Я знаю ее очень давно. Она человек очень справедливый. Что бы не говорили программы, которые выходили на ТВ о том, что она мафиозная, я же знаю ее. У меня никогда не было с Аллой Пугачевой ощущения страха. У многих ноги тряслись: ее очень боялись, ну правда. У меня никогда такого не было», — заявил он.