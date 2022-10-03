Украинский артист Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, прокомментировал просьбу певицы Аллы Пугачевой войти в список иноагентов. Как сообщает StarHit, в интервью изданию Deutsche Welle (признано в России лицом, выполняющим функции иноагента) он заявил, что ему вполне понятна логика исполнительницы.
«Меня ничего не удивило. Я знаю ее очень давно. Она человек очень справедливый. Что бы не говорили программы, которые выходили на ТВ о том, что она мафиозная, я же знаю ее. У меня никогда не было с Аллой Пугачевой ощущения страха. У многих ноги тряслись: ее очень боялись, ну правда. У меня никогда такого не было», — заявил он.
Напомним, что в сентябре супруга Пугачевой Максима Галкина признали иноагентом. После этого Примадонна обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга.
Накануне СМИ сообщили, что Пугачева улетела из России в Израиль вместе с детьми, а также выставила на продажу свой замок в подмосковных Грязях.