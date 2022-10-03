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17 минут назад

Александра Ревву освистали после выхода на сцену в Comedy Club

Газета.Ru

Юморист Александр Ревва столкнулся с неоднозначной реакцией поклонников после того, как вышел на сцену в новом выпуске Comedy Club. Об этом пишет StarHit.

Сообщается, что публика освистала актера, когда он появился в образе Вячеслава Столешникова в качестве пародии. Гости начали требовать, чтобы артист предстал в образе Артура Пирожкова. Позже выяснилось, что реакция была шуточной.

Несколько месяцев назад Ревву заподозрили в эмиграции. В сети распространялись слухи, что шоумен вместе с семьей переехал в Испанию. Однако в последнее время он стал часто появляться на публике в России.

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