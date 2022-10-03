Полиция обратилась в СК с просьбой возбудить против Собчак дело за фейк

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил представитель правоохранительных органов.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Он рассказал, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей», передает ТАСС.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале сказал, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85 процентов бюджета». По данному делу в качестве свидетеля допросили телеведущую.