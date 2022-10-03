Полиция обратилась в СК с просьбой возбудить против Собчак дело за фейк

Полиция усмотрела в действиях журналистки Ксении Собчак распространение фейков о государственной власти и направила материалы в отношении нее в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил представитель правоохранительных органов.
Он рассказал, что речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей», передает ТАСС.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале сказал, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85 процентов бюджета». По данному делу в качестве свидетеля допросили телеведущую.
12 сентября сообщалось, что один из каналов журналистки Собчак проверит столичная полиция на предмет пропаганды гомосексуализма. По предварительной информации, правоохранители заинтересовались деятельностью журналистки после обращения неизвестного мужчины с заявлением о вредном влиянии контента на умы несовершеннолетних.