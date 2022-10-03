Лера Кудрявцева опубликовала фото Кати Гордон из больницы

Телеведущая Лера Кудрявцева напугала подписчиков больничной фотографией Екатерины Гордон , на которой правозащитница лежит под капельницей. Катю тут же забросали вопросами. Все в курсе, что Гордон уже на внушительном сроке беременности, так что сама будущая мама поспешила объясниться.

«Ребят, Лера выставила мою стремную фотку под капельницей, и вы начали переживать. В общем, ничего страшного. У меня большой срок беременности, и я переутомилась. Врач решил меня пару дней придержать в больнице, поставив катетер», — рассказала Катя.

Она также призналась, что выглядит, правда, не очень, но при этом «не помирает, не паникует и рук не опускает». И грозится скоро «быть огурцом».

Судя по тому, что Катя продолжает шутить, повода для серьезного волнения нет. В том же посте Гордон призналась, что с подругой Лерой Кудрявцевой у них «батл на самую стремную» фотку с экрана, и именно поэтому телеведущая опубликовала больничное фото. Но Гордон уверяет, что главный козырь у нее пока в кармане. Мы заинтригованы! И, конечно, ждем хороших новостей из роддома.