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30 минут назад

Лера Кудрявцева опубликовала фото Кати Гордон из больницы

Super.ruиещё 1

Телеведущая Лера Кудрявцева напугала подписчиков больничной фотографией Екатерины Гордон, на которой правозащитница лежит под капельницей. Катю тут же забросали вопросами. Все в курсе, что Гордон уже на внушительном сроке беременности, так что сама будущая мама поспешила объясниться.

Лера Кудрявцева опубликовала фото Кати Гордон из больницы
Фото: Super.ruSuper.ru

«Ребят, Лера выставила мою стремную фотку под капельницей, и вы начали переживать. В общем, ничего страшного. У меня большой срок беременности, и я переутомилась. Врач решил меня пару дней придержать в больнице, поставив катетер», — рассказала Катя.

Она также призналась, что выглядит, правда, не очень, но при этом «не помирает, не паникует и рук не опускает». И грозится скоро «быть огурцом».

Судя по тому, что Катя продолжает шутить, повода для серьезного волнения нет. В том же посте Гордон призналась, что с подругой Лерой Кудрявцевой у них «батл на самую стремную» фотку с экрана, и именно поэтому телеведущая опубликовала больничное фото. Но Гордон уверяет, что главный козырь у нее пока в кармане. Мы заинтригованы! И, конечно, ждем хороших новостей из роддома.

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