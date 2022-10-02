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56 минут назад

Вовк пожаловалась на финансовые трудности

Ирина Лебедева

Известной телеведущей Ангелине Вовк уже 80 лет, и она нечасто появляется на светских мероприятиях и телеэкране. В последний раз звезду видели в проекте «Суперстар. Возвращение» несколько лет назад.

Вовк пожаловалась на финансовые трудности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ангелина Михайловна объясняет, что сейчас ее жизнь течет размеренно и тихо, однако имеют место быть финансовые трудности, - рассказывает Экспресс Газета. Пенсия Вовк – приблизительно 50 тысяч рублей, что, конечно, обычному российскому пенсионеру кажется значительной суммой. Но не хватает и ее.

«Я получаю пенсию такую, как все советские люди: 17 с копейками тысяч. И плюс 30 тысяч за звание заслуженной артистки. Но пенсии на все не хватает», — сообщила телеведущая.

Ранее Ангелина Вовк рассказывала, почему она не осталась в Чехословакии и вернулась жить в СССР. В 1980-х годах у Вовк появилась возможность кардинально поменять свою жизнь и остаться в Чехословакии со вторым мужем, Индрижихом Гетцем, но она решила вернуться на родину.

«Я чувствовала себя одинокой, и все-таки пришлось вернуться в СССР».

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