Владимир Пресняков признался в сложных отношениях со старшим сыном

Владимир Пресняков переживает, что его не было в жизни наследника в тот момент, когда он был так нужен.

Никита Пресняков — сын звездных родителей, Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Его родители развелись, когда сам наследник был совсем маленьким, ему было всего пять лет. После развода он остался жить с мамой, которая много моталась по гастролям и занималась своей успешной карьерой, поэтому большой вклад в воспитание внесла бабушка Алла Борисовна Пугачева. Хоть Владимир Пресняков и старался видеться с сыном при каждой возможности, но теперь он осознает, что этого было недостаточно. Музыкант жалеет, что упустил так много моментов с Никитой.