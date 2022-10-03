Владимир Пресняков признался в сложных отношениях со старшим сыном

Владимир Пресняков переживает, что его не было в жизни наследника в тот момент, когда он был так нужен.
Никита Пресняков — сын звездных родителей, Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова. Его родители развелись, когда сам наследник был совсем маленьким, ему было всего пять лет. После развода он остался жить с мамой, которая много моталась по гастролям и занималась своей успешной карьерой, поэтому большой вклад в воспитание внесла бабушка Алла Борисовна Пугачева. Хоть Владимир Пресняков и старался видеться с сыном при каждой возможности, но теперь он осознает, что этого было недостаточно. Музыкант жалеет, что упустил так много моментов с Никитой.
«Переживаю, что не дал Никите воспитания такого, которого даю сейчас младшим детям. Меня не было тогда, когда я был ему нужен. Буду замаливать эти грехи, это моя большая оплошность. Нормальный папа всегда будет считать, что он виноват в этом», — раскаялся Владимир в эфире шоу «Ты не поверишь».
Но, несмотря ни на что, отношения отца и сына складываются замечательно. Никита очень доверяет Владимиру, он привык с ним всем делиться и обращаться за помощью в трудных ситуациях. Сейчас Владимир Пресняков счастлив в браке с Натальей Подольской, они воспитывают двоих сыновей. Со сводными братьями у Никиты тоже сложились отличные отношения, а Подольскую он считает близкой подругой.