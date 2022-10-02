«Ситуацию высасывают из пальца»: Королеву травят за «не те» цвета наряда

Наташа Королева на концерте в Москве вышла на сцене в темно-синем платье на фоне желтоватых полотен под песню «Желтые тюльпаны». Хейтеры подняли волну критики, тут же напомнив, что сама звезда родом из Киева. Их поддержали некоторые коллеги Королевой, к примеру, Юрий Лоза.
Сама певица некоторое время игнорировала скандал, однако в эфире Радио «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» все же высказалась на эту тему, и достаточно резко.
«Ситуацию высасывают из пальца. У меня возникает вопрос: "Зачем?". Много-много лет у меня есть песня про желтые тюльпаны, ее все прекрасно знают. У меня есть финальный номер, когда ребята мои выходят с атрибутикой. Это не какие-то флаги какой-то страны, это просто полотно для шоу. Они даже не желтые, а зеленоватые», - возмущается артистка.
Наташа Королева сообщила, что и на концерте в Петербургеномер останется неизменным.
«Они не желтые, а красивые зеленые. Еще и светятся. Этот номер существует уже много лет и никогда не ассоциировался с чем-то политическим», - резюмировала звезда.
Напомним, ранее Королева не делала никаких публичный заявлений по поводу спецоперации. При этом ее супруг Сергей Глушко поддерживает российскую политическую позицию. А вот мама певицы Людмила Порывай - является сторонницей Украины. Ходят слухи, что на этой почве у тещи с зятем заметно ухудшились отношения.