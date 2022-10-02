«Ситуацию высасывают из пальца»: Королеву травят за «не те» цвета наряда

«Ситуацию высасывают из пальца. У меня возникает вопрос: "Зачем?". Много-много лет у меня есть песня про желтые тюльпаны, ее все прекрасно знают. У меня есть финальный номер, когда ребята мои выходят с атрибутикой. Это не какие-то флаги какой-то страны, это просто полотно для шоу. Они даже не желтые, а зеленоватые», - возмущается артистка.