Рудковская считает, замок Пугачевой и Галкина* должен стоить дороже

Яна Рудковская уверена, что миллиард – совсем не высокая цена за особняк Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Продюсер бывала там лично, и замок произвел на нее самое лучшее впечатление, как архитектурными формами, так и обстановкой. Об этом Яна рассказала в интервью ФАН.

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«Там потрясающая большая территория, есть летний театр, сам замок очень красивый, внутреннее убранство — выше всяких похвал. Я была там и должна сказать, что это действительно очень выдающееся строение — это реально, без преувеличений, замок!»

Рудковская считает, что цена в миллиард рублей адекватна и даже занижена, поскольку особняк построен на века и полон дорогого антиквариата. По словам Яны, подобное приобретение мог бы позволить себе кто-то из серьезных бизнесменов.

«Однако с точки зрения инвестиций это прекрасное вложение. В него вложено гораздо больше, чем миллиард рублей! И, если Алла Борисовна продает свой дом вместе с обстановкой, а это шикарные люстры, антиквариат и прочее, то выручить за него можно было бы гораздо больше», - убеждена телеведущая.

На данный момент покупателей на шестиэтажный дом в Подмосковье не нашлось. Есть сведения, что сейчас в доме проживает и присматривает за ним внук артистки Никита Пресняков.