«Я привыкла, все держится на мне»: Васильева до сих пор помогает сыну

Татьяна Васильева – востребованная актриса, она активно снимается в кино и участвует в различных проектах. При этом звезде уже 75 лет, и она получает пенсию.
Выплату, положенную ей, - 60 тысяч рублей – мечтали бы иметь многие российские пенсионеры. Однако звезда часто жалуется на нехватку средств. Дело в том, что пожилая актриса помогает семье своего сына, - рассказывает ctnews. А поскольку у ее сына Филиппа трое детей от двух жен, средств требуется немало.
«Я болеть боюсь, например. Даже не потому, что меня страшит боль, нет. Я боюсь того, что не смогу работать. Я привыкла, что все держится на мне. Я же одна, я никогда ни на кого не могла рассчитывать», - признавалась Васильева.
Старших внуков от первого брака Филиппа Ивана и Григория, которые сейчас живут в Германии, любящая бабушка обеспечила квартирами в столице. Во втором браке подрастает внучка Мирра. И скоро появится на свет еще один малыш – об этом написала в соцсетях невестка Васильевой, Мария Болонкина.