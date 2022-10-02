Моисеева похоронят на аллее артистов Троекуровского кладбища

Бориса Моисеева похоронят на Аллее артистов на Троекуровском кладбище. Сегодня в 12 часов там началась церемония прощания с певцом и танцовщиком. Она проходит в открытом режиме, как сообщил журналистам «Комсомольской Правды» директор Моисеева Сергей Горох. Организовать проводы помогла давняя подруга покойного Алла Пугачева.

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При жизни последние годы Борис Моисеев практически не общался со своим братом Марксом Толкачом, который живет за рубежом. Однако после смерти певца брат заявил свои права на его имущество, а его друзей обвинил в стремлении захватить многомиллионное наследство.