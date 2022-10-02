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56 минут назад

Моисеева похоронят на аллее артистов Троекуровского кладбища

Ирина Лебедева

Бориса Моисеева похоронят на Аллее артистов на Троекуровском кладбище. Сегодня в 12 часов там началась церемония прощания с певцом и танцовщиком. Она проходит в открытом режиме, как сообщил журналистам «Комсомольской Правды» директор Моисеева Сергей Горох. Организовать проводы помогла давняя подруга покойного Алла Пугачева.

Моисеева похоронят на аллее артистов Троекуровского кладбища
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бориса Моисеева похоронят рядом с актером Сергеем Сосновским на 21-м участке. Недалеко расположены могилы Нины Руслановой, Екатерины Градовой, Андрея Мягкова, Валентина Гафта, Сергея Юрского и Владимира Шаинского.

При жизни последние годы Борис Моисеев практически не общался со своим братом Марксом Толкачом, который живет за рубежом. Однако после смерти певца брат заявил свои права на его имущество, а его друзей обвинил в стремлении захватить многомиллионное наследство.

Так, Маркс считает, что директор Бориса Моисеева Сергей Горох намеренно приблизил смерть его родственника, чтобы завладеть имуществом. Об этом он рассказал порталу prozvezd.

Шоу-бизнес,Нина Русланова,Сергей Сосновский,Владимир Шаинский,Сергей Юрский,Андрей Мягков,Борис Моисеев,Валентин Гафт,Алла Пугачева,
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