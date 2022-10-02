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1 час назад

Эксперты зафиксировали в России массовую отмену концертов

Ирина Лебедева

Аналитики сервиса Ticketscloud, который специализируется в основном на билетах на концерты, фестивали и подобные мероприятия, отслеживают ключевые показатели их продаж, отмен и переносов. После объявления частичной мобилизации пошла волна отмен, - пишет РБК.

Эксперты зафиксировали в России массовую отмену концертов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Организаторы перенесли или отменили на 270% больше мероприятий, чем средняя норма. Более критичная для шоу-бизнеса ситуация наблюдалась только после объявления о начале военной спецоперации на Украине 24 февраля: тогда отклонение от нормы отмен и переносов составило 436%.

Однако эксперты прогнозируют, что в нынешней ситуации дело не ограничится одномоментным всплеском. Ticketscloud считает, что по итогам второй недели будет еще чуть более 200 отмен и переносов.

Кроме того, усилилась тенденция сдавать билеты. За неделю после объявления частичной мобилизации Ticketscloud получил на 123% больше таких заявок, чем бывает обычно за подобный срок.

Эстрадная звезда Валерия ранее сообщила о намерении на время отменить сольные концерты, которое она объяснила тем, что мир теперь живет в «другой реальности».

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