Онкобольная Лайма Вайкуле выступила в Германии

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле далаконцерт впервые после долгого отсутствия. Артистка впервые вышла на европейскую сцену после перерыва.

СМИ не раз сообщали о борьбе знаменитости с онкологическим заболеванием, однако Вайкуле продолжает выступать, даже несмотря на состояние.

После публикации в Сети фрагментов концерта в Германии поклонники исполнительницы заметили, что артистка перестала скрывать свою новую стрижку «ежик». Певица была в спортивномкостюме и кроссовках.

«Этот человек победит все недуги!»; «Теперь зарабатывает в Европе, стоило ожидать»; «Мне кажется, она постройнела», — пишут интернет-пользователи.