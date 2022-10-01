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21 минуту назад

Онкобольная Лайма Вайкуле выступила в Германии

Слово и Дело

Латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле далаконцерт впервые после долгого отсутствия. Артистка впервые вышла на европейскую сцену после перерыва.

Онкобольная Лайма Вайкуле выступила в Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

СМИ не раз сообщали о борьбе знаменитости с онкологическим заболеванием, однако Вайкуле продолжает выступать, даже несмотря на состояние.

Вайкуле прервала молчание на фоне слухов о раке

После публикации в Сети фрагментов концерта в Германии поклонники исполнительницы заметили, что артистка перестала скрывать свою новую стрижку «ежик». Певица была в спортивномкостюме и кроссовках.

«Этот человек победит все недуги!»; «Теперь зарабатывает в Европе, стоило ожидать»; «Мне кажется, она постройнела», — пишут интернет-пользователи.

Ранее Вайкуле вышла на связь с поклонниками и попросила их молиться за нее.

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