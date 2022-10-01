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8 минут назад

«Возьму тайм-аут»: Петров отказывается от кинопроектов

Ирина Лебедева

Александр Петров решил, что настало время взять длительный творческий отпуск и подумать о смысле жизни. Об этом он сообщил, будучи гостем передачи «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком.

«Возьму тайм-аут»: Петров отказывается от кинопроектов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возьму тайм-аут и буду думать, в каком направлении двигаться дальше. Хочется войти в четвертый десяток более осознанно. Сейчас у меня в планах нет ни одного кинопроекта», - удивил публику актер.

По словам Александра, он очень встал от съемок и отказывается от всех кинопроектов, куда его приглашают. Единственное осталось – выполнить обязательства для промокампаний по «Стрельцову» и «Льду-2». И лишь завершив эту работу, актер сможет вплотную приступить к философским размышлениям и переоценке ценностей, возможно, где-то на морском берегу под плеск волн, - пишут 7days.ru.

Стала известна дата выхода фильма польско-французского режиссера Романа Полански под названием The Palace («Дворец»), роль в котором исполнил актер Александр Петров. Об этом сообщает РИА Новости. Генеральный директор кинопрокатной компании «Про:взгляд» Татьяна Долженко заявила о том, что премьера картины состоится зимой 2023 года.

Шоу-бизнес,Александр Петров,Роман Полански,Федор Бондарчук,
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