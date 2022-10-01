В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
3 минуты назад

Рудковская: «Басков удивил меня больше всех!»

Ирина Лебедева

Яна Рудковская заявила, что Николай Басков приятно удивил ее своей патриотической позицией.

Рудковская: «Басков удивил меня больше всех!»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Телеграм-канале продюсер написала, что с началом спецоперации на Украине все представители шоу-бизнеса разделились на группы.

«Я возьму автомат»: Борисова готова пойти на фронт

Кто-то поддерживал спецоперацию, кто-то был против, некоторые просто отмалчивались.

«Коля, которого знаю и дружу с ним 17 лет, удивил меня больше всех! На протяжении восьми лет, с 2014 года Коля ездил в Донбасс с благотворительными концертами, встречался с жителями и знал ситуацию в этих регионах изнутри. Про нацизм и русофобию рассказывал нам страшные истории от жителей этих регионов», - рассказала Яна.

Рудковская уверена, что Басков поступает искренне, по велению сердца, это не «переобувание на ходу», а его позиция и стремление быть полезным России в трудное время, - пишет 5 Канал.

Ранее певец Николай Басков опроверг распространяющуюся в интернете информацию о наличии у него недвижимости за рубежом. Соответствующее заявление он сделал в личном Telegram-канале.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Николай Басков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители