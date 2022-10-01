Рудковская: «Басков удивил меня больше всех!»

Яна Рудковская заявила, что Николай Басков приятно удивил ее своей патриотической позицией.
В Телеграм-канале продюсер написала, что с началом спецоперации на Украине все представители шоу-бизнеса разделились на группы.
Кто-то поддерживал спецоперацию, кто-то был против, некоторые просто отмалчивались.
«Коля, которого знаю и дружу с ним 17 лет, удивил меня больше всех! На протяжении восьми лет, с 2014 года Коля ездил в Донбасс с благотворительными концертами, встречался с жителями и знал ситуацию в этих регионах изнутри. Про нацизм и русофобию рассказывал нам страшные истории от жителей этих регионов», - рассказала Яна.
Рудковская уверена, что Басков поступает искренне, по велению сердца, это не «переобувание на ходу», а его позиция и стремление быть полезным России в трудное время, - пишет 5 Канал.
Ранее певец Николай Басков опроверг распространяющуюся в интернете информацию о наличии у него недвижимости за рубежом. Соответствующее заявление он сделал в личном Telegram-канале.