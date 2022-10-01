Рудковская: «Басков удивил меня больше всех!»

«Коля, которого знаю и дружу с ним 17 лет, удивил меня больше всех! На протяжении восьми лет, с 2014 года Коля ездил в Донбасс с благотворительными концертами, встречался с жителями и знал ситуацию в этих регионах изнутри. Про нацизм и русофобию рассказывал нам страшные истории от жителей этих регионов», - рассказала Яна.