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57 минут назад

Юдашкин рассказал, зачем уезжал из России

Ирина Лебедева

Валентин Юдашкин уже длительное время лечится от онкологического заболевания. Довольно долго законодатель российской моды выглядел больным и очень постаревшим. Но в последние дни, когда модельер появился на открытии Международного турнира по быстрым шахматам «Шахматные звезды — 2022», публика была приятно удивлена – Юдашкин был бодр, энергичен и с удовольствием общался с прессой.

Юдашкин рассказал, зачем уезжал из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кутюрье рассказал журналистам 5 Канала о том, что этим летом стал дедушкой в третий раз. У него уже есть двое внуков, и вот дочь Галина, которая с семьей живет в Гонконге, родила девочку. И Юдашкин, несмотря на сложную общемировую обстановку, смог съездить в Гонконг.

«Внучку видел. Внучка шикарная, маленькая, ей только два месяца. Так что я успел посмотреть и приехать за рубеж. Девочка чудная», — рассказал гордый дедушка.

Летом Галина Юдашкина, дочь знаменитого дизайнера Валентина Юдашкина, рассказывала о сильном токсикозе, который преследовал ее во время третьей беременности. Она не могла даже просто находиться на кухне. Женщину начинало сразу тошнить и до четырех месяцев ей ничего не помогало.

Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,
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