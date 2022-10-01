Певица Слава прокомментировала слухи о разводе

«Должно же хоть немного личного оставаться не публичным. Вы сами знаете, я всегда в соцсетях делюсь и показываю все-все, вплоть до того, чем живу, что ем, где передвигаюсь. Но семью хочу оставить вне поле зрения обсуждений», — заявила певица.