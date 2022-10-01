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30 минут назад

Певица Слава прокомментировала слухи о разводе

Ирина Лебедева

Публика уже некоторое время как обсуждает отсутствие на светских мероприятиях супруга певицы Славы Анатолия Данилицкого. Ходят слухи, что пара рассталась. Когда у певицы поинтересовались напрямую, где Данилицкий, та ответила, что «надолго улетел по делам».

Певица Слава прокомментировала слухи о разводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналисты портала Teleprogramma обратились к самой звезде с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако Слава уклонилась от ответа. Она отметила, что предпочла бы не распространяться о личном.

«Должно же хоть немного личного оставаться не публичным. Вы сами знаете, я всегда в соцсетях делюсь и показываю все-все, вплоть до того, чем живу, что ем, где передвигаюсь. Но семью хочу оставить вне поле зрения обсуждений», — заявила певица.

В начале августа певица Слава сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка у известного хирурга Тимура Хайдарова.

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